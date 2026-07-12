จนท.เขตปทุมวัน ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครน -ตุ้มถ่วงน้ำหนัก

ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครน (Boom) และตุ้มถ่วงน้ำหนัก (Counter Weight) หลังจากได้รับความเสียหายจากฝนตกลมกระโชกแรง โดยเครนมีการหักงอ เสียรูป พาดอยู่บนอาคาร ย้ำ!! ไม่ได้มีการหักและตกลงมา สาเหตุเกิดจากลมกรรโชกแรง เมื่อวานนี้ เวลา 17.00 น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครน และตุ้มถ่วงน้ำหนัก เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ชิ้นส่วนเครนได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศฝนกตกมีลมกระโชกแรง โดยสำนักงานเขตได้กำชับผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครนที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบ พร้อมติดตามการดำเนินการของโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง พร้อมดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ในขณะนี้ กำลังทยอยตัดชิ้นส่วนเครนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ออก โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้สำนักงานเขตปทุมวัน ประสานกับผู้รับจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอนต่อไป