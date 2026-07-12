กรมราชทัณฑ์ แจงกรณี'ศุภชัย'เสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว พร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบ

ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์ โพสต์ระบุว่า ราชทัณฑ์ประสานส่งตัวผู้ต้องขัง รจก.บางขวาง ป่วยวิกฤตรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องเต็มที่ พร้อมร่วมมือคณะกรรมการชันสูตรตามขั้นตอน
ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัว นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนฯ กำหนดโทษจำคุก 23 ปี 6 เดือน 20 วัน วันพ้นโทษจำคุก 19 ตุลาคม 2581 ถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่า มีโรคประจำตัวเป็นโรค ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ้ ตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการ ตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เกิดอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 26 มิถุนายน 2569 แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรวงอก ได้รับการดูแลรักษา จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งนายศุภชัยฯ ได้เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ณ สถาบันโรคทรวงอก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 06.17 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ เรือนจำได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ พร้อมเจ้าพนักงาน
แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการ ชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบ
ในการนี้ เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาติของนายศุภชัยฯ ได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางหน่วยงานพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการชันสูตรพลิกศพ ประกอบด้วยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ฝ่ายปกครอง และแพทย์นิติเวช จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อเวลา 09.21 น. วันเดียวกัน (12 กรกฎาคม 2569) โดยผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสอดคล้องกับอาการป่วยวิกฤตดังกล่าว ซึ่งทางญาติ ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกราย โดยเฉพาะ ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับการตรวจคัดกรอง ติดตามอาการ และรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทาง การแพทย์อย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของนายศุภชัยฯ เรือนจำได้ดำเนินการดูแลรักษาตามแนวทางของแพทย์มาโดยตลอด เมื่อเกิดเหตุได้ดำเนินการแจ้งพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพตามที่กฎหมายกำหนดโดยทันที
ผลการชันสูตรยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคตามธรรมชาติ กรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือ กับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไป