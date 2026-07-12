เตือนคนไทยในกาตาร์เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย ขอให้รีบหาที่กำบัง-อยู่ในที่ปลอดภัย

เพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา โพสต์ระบุว่า การติดตามสถานการณ์ในกาตาร์ และภูมิภาคตะวันออกกลาง
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569
1. ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2569 กระทรวงกลาโหมกาตาร์ รายงานว่า กองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธ (ballistic missile) จำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์ ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันที และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือน และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือ ภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้น
2. สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์ โดยมีสติและระมัดระวัง หากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย ขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3. หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +974 3380 9062 ตลอด 24 ชั่วโมง