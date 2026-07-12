กทม.ตรวจความพร้อมซักซ้อมขบวนเรือ รองรับงาน“สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์”

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ณ บริเวณท่าเรือป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือ จำนวน 35 ลำ เพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง และคลองผดุงกรุงเกษม
สำหรับกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง และคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 06.40 น. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือ จำนวน 225 รูป ณ ท่าเรือป้อมมหากาฬ และในวันเดียวกัน เวลา 19.10 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำ ณ เวทีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
นอกจากนี้ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทย อาทิ การฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ การเดินชิลริมคลอง ชิมอาหารอร่อยบนเรือ การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนัง ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ และคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์