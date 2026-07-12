ทบ.มอบเงินเยียวยากำลังพลได้รับผลกระทบเหตุชายแดนไทย - กัมพูชา เดินหน้าดูแลสวัสดิการ

กองทัพบก โดยผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา (กรณีเสียชีวิต) เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้า จำนวน 3 นาย รายละ 10,000,000 บาท (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000,000 บาท) ดังนี้:
พลตรี สำเริง คลังประโคน ณ วัดห้วยปอ ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ร้อยตรี เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยตรี ภานุพัฒน์ เสาร์สา ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
การมอบเงินเยียวยาในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพและรัฐบาล ที่ไม่เคยทอดทิ้งผู้เสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันสำคัญให้แก่ครอบครัวของกำลังพลสืบไป