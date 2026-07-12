กองอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินหน้าแก้ปัญหาลิงรบกวนพื้นที่เขตบางขุนเทียน หลังพบกระจายตัวกว่า 355 ตัว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชนผนึกกำลัง เดินหน้าแก้ไขปัญหาลิงรบกวนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน หลังพบประชากรลิงกระจายตัวอยู่กว่า 355 ตัว สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าโครงการสร้างกรงที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อแยกคนและลิงออกจากกันอย่างเป็นระบบ
นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า จากการสำรวจประชากรลิงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน พบลิงรวมทั้งสิ้น 355 ตัว แบ่งเป็น 3 ฝูงหลัก ได้แก่ บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำ 17 (135 ตัว), บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา (100 ตัว) และบริเวณซอยเทียนทะเล 22 (120 ตัว) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาทางออกโดยเน้นการใช้กรงพักพิงชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
โดยพื้นที่อนุสาวรีย์คุณกะลา ภาคเอกชนได้ก่อสร้างกรงขนาด 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในกรงให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสัตว์และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุด
สำหรับพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำ 17 การเคหะแห่งชาติได้อนุมัติพื้นที่ 1.6 ไร่ ให้ใช้ประโยชน์จนถึงปี 2572 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนขนาดกรงให้เหมาะสมกับงบประมาณและจำนวนประชากรลิง โดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับลดขนาดเหลือ 2 งานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และพื้นที่ซอยเทียนทะเล รบดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถานที่ดูแลสัตว์ป่าตามระเบียบของกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานฯ เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล
สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นายสุขี กล่าวเสริมว่า กองอนุรักษ์สัตว์ป่าและกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ขนาด 12 ไร่ บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา ซึ่งเป็นที่ดินของ กทม. เพื่อใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ถาวรสำหรับลิงในระยะยาว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ีร๊ษลูกและวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยื
“แนวทางนี้ถือเป็นความพยายามที่จะสร้างจุดสมดุลระหว่างการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่า และการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียน โดยเราจะเร่งดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งคนและลิงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด” นายสุขี กล่าวทิ้งท้าย