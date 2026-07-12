ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ติดตามเหตุแขนเครนหักแยกเจริญเมือง และจุดถนนทรุดวงเวียนใหญ่

วันนี้ (12 ก.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 2 จุด ได้แก่ เหตุแขนเครนหักบริเวณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม แยกเจริญเมือง ใกล้วัดดวงแข เขตปทุมวัน และจุดถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่
สำหรับเหตุแขนเครนหัก เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (11 ก.ค.) เวลาประมาณ 17.00 น. จากลมกระโชกแรงในช่วงพายุ ส่งผลให้แขนเครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักและพาดอยู่บนตัวอาคาร โดยไม่ได้ร่วงลงสู่พื้นด้านล่าง และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในวันนี้จะเริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเครนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ออก โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นระหว่างการรื้อถอน
จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่ ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการทรุดตัวของดิน โดยสถานการณ์โดยรวมยังคงตัว ไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติม และผลการตรวจวัดล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้น แม้จะมีพายุเข้าพื้นที่ แต่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกไม่หนัก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน ซึ่งยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างมาก จากเดิมประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เหลือประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคาร (Tiltmeter/Inclinometer) ซึ่งผลการตรวจสอบยังเป็นปกติ
สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่ได้ย้ายไปพักที่โรงแรมหรือที่พักส่วนตัว โดยบริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ จากการอัปเดตข้อมูลในช่วงเช้าวันนี้ ยังพบว่ามีผู้พักอาศัย 7 ราย ที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคาร จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้านการจราจรโดยรอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางสามารถกลับมาสัญจรผ่านพื้นที่ได้