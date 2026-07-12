xs
xsm
sm
md
lg

11.00 น. อุตุฯ เผยสมุทรสาครพบกลุ่มฝนเล็กน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณสมุทรสาคร กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน สมุทรปราการ หลังจากนั้น 11.30-12.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณ สมุทรปราการ คาดว่าปกคลุม 1 ชั่วโมง