กทพ.เตือนผู้ใช้ Easy Pass ขาติดแบบแม่เหล็ก ระวังทำให้ระบบรวน- ไม้กั้นไม่เปิด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.เตือนภัยผู้ใช้ Easy Pass ขาติดแบบแม่เหล็ก ต้องระวัง ทั้งการทำให้ระบบรวน ไม้กั้นไม่เปิด และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุที่หน้าด่านอีกด้วย! เพื่อความปลอดภัยและสะดวก ลองเปลี่ยนมาใช้ขาติดที่ถูกต้อง ของแท้ จาก กทพ. ช่วยให้การส่งสัญญาณ 100% ขับผ่านฉลุยทุกด่าน จ่ายค่าผ่านทางไม่มีสะดุด
ผู้ใช้ Easy Pass สามารถขอรับขาติด Easy Pass จาก กทพ. ได้ฟรี ตามพิกัดดังนี้
-ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทุกด่าน ทุกสายทาง
-ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถ บางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง