"สมชาย"วอนผู้มีหน้าที่และอำนาจเร่งตรวจสอบอย่าปล่อยให้เงินกู้ 2 แสนล้าน ถูกนักการเมืองทุจริตผลาญ

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(อดีตสว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไหวตัวทัน รีบยกเลิก #กู้มาโกง
มีคนสงสัยว่า นี่เป็นอีกหลักฐานที่มีเตรียม
การเสนอโครงการเงินกู้ 200,000ล้าน เพื่อการนี้มั้ย หรือแค่ไร้เดียงสาไม่เท่าทันแก้งค์โกงเมือง ?
งานนี้ดูเหมือนไหวตัวรีบยกเลิกก่อนที่
จะเจอโครงการที่นักโกงเมืองท้องถิ่นร่วมกับ
นักโกงเมืองระดับชาติ ร่วมกับบริษัทวิ่งเต้น ปั้นโครงการผลาญเงินชาติ เร่งปัดฝุ่นโปรเจคออกมา เพื่อช่วยผลาญ พรกเงิน กู้ 200,000 ล้าน
เช่น เสาไฟกินรี โซล่าเซลล์ ไฟจราจรอัจฉริยะโซล่าเซลล์ สูบน้ำอัจฉริยะโซล่าเซลล์
โซล่ารูฟติดหลังคาโรงเรียน อบจ อบต เทศบาล กล้องวงจรปิด โซล่าเซลล์ ฯลฯ โดยอ้างว่า เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานชาติ ใช่หรือไม่
ผู้มีหน้าที่และอำนาจเร่งตรวจสอบแก้ไขด่วน
อย่าปล่อยให้เงินกู้ 200,000ล้าน ถูกผลาญโดยนักการเมืองทุจริตอีก
ขอชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องร่วมกันรับใช้หนี้และดอกเบี้ยช่วยกันติดตามตรวจสอบ จับพวกโกงเมืองเหล่านี้ เข้าคุกกันครับ