เขตพระนครเร่งเคลียร์พื้นที่ต้นไม้ล้มจากฝนตกหนัก-ลมกระโชกแรง

วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 17.00 น. จากสถานการณ์ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่ สำนักงานเขตพระนครได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง กิ่งไม้หัก และต้นไม้ล้ม โดยพบเหตุต้นไม้ล้มและกิ่งไม้หักในหลายจุด ได้แก่
- ถนนมหาราช บริเวณหน้าประตูช่องกุด
- ถนนสนามไชย บริเวณหน้ามิวเซียมสยาม
- ถนนพระพิพิธ
- ถนนสะพานพุทธ
เชิงสะพานพระปกเกล้า
สำนักงานเขตพระนครได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายเทศกิจ เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม และเร่งเคลียร์พื้นที่ พร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมดำเนินการในจุดที่มีสายไฟได้รับผลกระทบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่และเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วทุกจุด ยกเว้นบริเวณถนนพระพิพิธ ซึ่ง ณ เวลา 20.50 น. ยังมีการปิดช่องทางการจราจรบางส่วน เนื่องจากต้องรอการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพระนครขออภัยในความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย