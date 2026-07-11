ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงตามประเพณี

ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน "งานเลี้ยงตามประเพณี" (เช่น งานแต่งงาน และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ) ซึ่งถือเป็นการทลายข้อจำกัดเดิมที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการนอกเวลาทำการ
โดยมาตรการนี้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำหอประชุมมาสร้างรายได้จากการจัดงานได้อย่างถูกกฎหมาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของประชาชน นับเป็นก้าวสำคัญที่พรรคเพื่อไทยร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน
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