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สดร.เผยพรุ่งนี้มีปรากฏการณ์ดาวอังคารเคียงดาวอัลดิบาแรน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ปฏิทินดาราศาสตร์ 12 กรกฎาคม 2569
ดาวอังคารเคียงดาวอัลดิบาแรน สังเกตได้ทางทิศตะวันออก เวลาประมาณ 03:25 น. จนถึงรุ่งเช้า