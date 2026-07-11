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"อภิสิทธิ์"ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน รวบรวมข้อมูลเสนอมาตรการป้องกันน้ำท่วมให้ รบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน (บ้านทุ่งโดน) เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอมาตรการป้องกันน้ำท่วมให้รัฐบาลต่อไป (11 ก.ค.2569)