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"สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา- ชลบุรี" พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

คาดว่าใน 1 ชั่วโมง
ไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล