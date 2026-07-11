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จนท.เขตปทุมวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนเครนหักเสียหายจากลมพายุ-ฝนตกหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชิ้นส่วนเครน (Boom) ได้รับความเสียหายจากกระแสลมพายุและฝนตกหนัก ภายในโครงการก่อสร้างบริเวณแยกวัดดวงแข พื้นที่เขตปทุมวัน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าชิ้นส่วนเครนได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศดังกล่าว โดยสำนักงานเขตได้ประสานผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เร่งดำเนินการแก้ไข พร้อมนำชิ้นส่วนเครนที่เสียหายออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตปทุมวันจะติดตามการดำเนินการของโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแก้ไขแล้วเสร็จโดยเร็วและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป