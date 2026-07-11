รมช.คค.ลงพื้นที่ติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินบริเวณคลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภา

นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสภาพร่องน้ำตื้นเขินบริเวณคลอง ร.1 อำเภอบางกล่ำ และคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการขุดลอกคลอง พร้อมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำจากคลอง ร.1 คลองอู่ตะเภา คลอง ร.3 แลละคลองสาขาจำนวนมาก ก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา โดยมีนายอารีฟ สารอเอ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายภาณุ ภาศักดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา และนายชัยรัตน์ สุขสมคิด นายอำเภอบางกล่ำ รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า (จท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการสั่งการและวางแผนดำเนินงาน