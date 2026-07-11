รบ.ชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ“สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์”24-26 ก.ค.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่องาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในงานและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้จัดเตรียมกิจกรรมแห่งความร่วมแรงร่วมใจและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง ๑๒ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
กิจกรรมทางศาสนา
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ: ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๗๕ รูป จาก ๓ สายคลอง รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ รูป จากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ จำนวน ๔๐ วัด
๒. การปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่: การปฏิบัติธรรม รักษาศีล ถวายสังฆทาน ณ วัดริมคลองทั้ง ๔๐ วัด พร้อมการรวมพลังของหน่วยงานและประชาชนใน ๔ จังหวัด ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ
๓. พิธีอาราธนาทำวัตรสวดมนต์เย็น: ร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๔. การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ: ร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิต
๕. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปลูกต้นไม้): ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ รวมจำนวน ๗,๕๗๕ ต้น
๖. เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตน์โกสินทร์ คนไร้ที่พึ่ง และคนเร่ร่อนริมคลองหลอด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
๗. กิจกรรม “ถนนคนเดิน สองฝั่งคลอง”: เพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชน ณ คลองโอ่งอ่าง, คลองผดุงกรุงเกษม, คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ (เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร และเขตป้อมปราบฯ) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘. การประกวด “ภาพวาดฝาผนัง” (ภาพวาดสตรีทอาร์ท): ชมผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ทจำนวน ๗๕ ภาพ บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง, คลองผดุงกรุงเกษม, คลองบางลำพู และคลองมหานาค (จัดขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙)
๙. การพัฒนาพื้นที่คลองหลอด : ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดาราม และคลองหลอดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๐. ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ: ร่วมชมภาพยนตร์ชุด “สายน้ำแห่งชีวิต” ถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย จำนวน ๑๐ เรื่อง ๑๒ ตอน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
๑๑. การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ: รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพร จากวงดนตรีทหารและนักแสดงชั้นนำ
๑๒. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล: ร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้