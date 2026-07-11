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16.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจาย บางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ ( 11 ก.ค.) เวลา 16.30 น. กทม.ฝนเล็กน้อยกระจาย บางพื้นที่ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกค่อนทิศใต้ แนวโน้มคงที่