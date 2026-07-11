ทบ.มอบเงินเยียวยากำลังพลบาดเจ็บสาหัสจากเหตุชายแดนไทย - กัมพูชา

กองทัพบก โดย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เดินทางมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บสาหัส จากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเหลือดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่ โดยมีกำลังพลที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 4 นาย ดังนี้
• พลทหาร ณภัทร แม่นทอง จำนวน 1,000,000 บาท
• พลทหาร อิสรา บุญรอด จำนวน 1,000,000 บาท
• พลทหาร ปรียวัฒน์ จงทิพย์ จำนวน 1,000,000 บาท
• พลทหาร กฤษฎา ระยับศรี จำนวน 1,000,000 บาท
กองทัพบกพร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างกำลังพลที่เสียสละเพื่อประเทศชาติในทุกโอกาส