ปภ.ผนึกกำลัง วสท.- ม.เกษตร ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม 11 ตัว เฝ้าระวังอาคารทรุดวงเวียนใหญ่

วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 06.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคาร ค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม (8.3) และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับ จำนวน 11 ตัว นํามาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียง จำนวน 9 ตำแหน่ง เพื่อวัดความลาดเอียง ซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้น
ส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิม ผู้รับเหมาได้ทำการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยท่อนที่ 1 แล้วเสร็จเวลาเมื่อ 04.30 น. และได้ยกเคลื่อนย้ายสะพานลอย ท่อนที่ 2 ต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถยกสะพานทั้งสองท่อนได้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะรายงานความคืบหน้าการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าแยกวงเวียนใหญ่ ให้ทราบเป็นระยะ