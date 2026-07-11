ปภ.เตือน 7 จังหวัดภาคกลาง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 13 - 19 ก.ค.

วันนี้ (11 ก.ค.) เวลา 12.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 13 - 19 ก.ค. 69 โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามข้อมูลกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งได้มีประกาศเรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569 (ฉบับที่ 8/2569) ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 - 22.00 น. เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง และคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่ง และระดับน้ำ ในแม่น้ำ/คลอง เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ/คลอง รวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นกั้นน้ำ บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร ซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
ภาคกลาง 6 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี (อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก) จังหวัดนนทบุรี (อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย) จังหวัดนครปฐม (อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน) จังหวัดสมุทรสาคร (ทุกอำเภอ) จังหวัดสมุทรสงคราม (ทุกอำเภอ) และจังหวัดสมุทรปราการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง และอำเภอบางบ่อ)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานแจ้ง 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ/คลอง อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป