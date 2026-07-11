ทภ.2 แจงปมเสียงระเบิดชายแดนสุรินทร์ ชี้ต้นทางมาจากกัมพูชา ไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:43 น. ในพื้นที่ช่องกร่าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจสอบไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ช่องกร่างแล้ว ทราบว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชา ซึ่งน่าจะห่างจากแนวชายแดนประมาณ 10-15 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการตรวจสอบเสียงต้นเหตุ ฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือพื้นที่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด
หากมีเหตุการณ์ใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลใจว่ามีเหตุการณ์อยู่ใกล้แนวชายแดน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน