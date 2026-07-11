อุทยานฯ เขาพระวิหาร สนธิกำลังออกตรวจลาดตระเวนข้มข้น 4 พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้สนธิกำลังกระจายลงพื้นที่ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) อย่างเข้มข้นใน 4 พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเฝ้าระวัง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสืบสานความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไทย การปฏิบัติการในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำและแนวชายแดนในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
• พื้นที่ป่าพลาญบั้งไฟ: เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขห.1 (เขื่อนห้วยขนุน) นำกำลังเข้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเขตป่าทางทิศใต้บ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผากมอก เพื่อกดดันและป้องกันกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
• พื้นที่ป่าพลาญเขียด: เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดตามาเรีย ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเกิดใหม่ทดแทนได้ (ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562) บริเวณป่าทิศใต้บ้านโนนเจริญ ตำบลเสาธงชัย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
• พื้นที่ป่าภูมิซรอล (ฝั่งตะวันตก): เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการเนินนับดาว ดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในบริเวณผืนป่าทางทิศใต้ภูมิต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามรอบแนวเขตอุทยานฯ
• พื้นที่ป่าห้วยตาเงิด-ป่าห้วยฝนมีด: เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการพะยูงทอง ร่วมออกตรวจลาดตระเวนเชิงรุกทางทิศใต้ของบ้านภูมิซรอล ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ
"ระบบ SMART Patrol ไม่ใช่แค่การเดินป่า แต่คือการใช้ระบบเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เราสามารถวางแผนป้องกันผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด"
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า สามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง