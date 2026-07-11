รมว.ทส.ห่วงเหตุพระธุดงค์แพแตกกลางคลองยัน สั่งระดมค้นหาผู้สูญหาย เร่งช่วยผู้บาดเจ็บเต็มที่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ห่วงเหตุพระธุดงค์แพแตกกลางคลองยัน สั่งทุกหน่วย ทส. ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหาย เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเต็มที่
ผมได้รับรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุพระธุดงค์จำนวน 12 รูป ล่องแพไม้ไผ่บริเวณต้นน้ำคลองยัน ก่อนเกิดแพแตกในพื้นที่บ้านบางจำ หมู่ที่ 15 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้มีพระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ 11 รูป และยังมีผู้สูญหายอีก 1 รูป จึงได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลัง พร้อมให้การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
กำชับให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ โดยขอให้ทุกหน่วยงานใช้ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อค้นหาผู้สูญหายอีก 1 รูปให้ได้โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ ณ เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ผู้สูญหายอีก 1 รูปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 รูป อยู่ระหว่างการลำเลียงออกจากพื้นที่และนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ปภ. สาขาท่าชนะ อำเภอวิภาวดี องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ โรงพยาบาลวิภาวดี สถานีตำรวจภูธรวิภาวดี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จิตอาสา อปพร. มูลนิธิกุศลศรัทธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
จากการสอบถามพระสงฆ์ที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่า คณะพระสงฆ์ได้เดินธุดงค์มาจากจังหวัดระนอง เพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางผ่านอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง แต่เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณคลองใหญ่ เสบียงที่เตรียมมาเกิดหมดลง จึงได้ตัดสินใจต่อแพไม้ไผ่เพื่อหวังจะเดินทางให้เร็วขึ้น ทว่าแพเกิดแตกชำรุดระหว่างทาง ทำให้พระสงฆ์ต้องแยกย้ายกันเดินทางออกมาจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนที่คณะพระสงฆ์จะเดินทางเข้าไปธุดงค์ในพื้นที่ ปรากฏว่าไม่ได้มีการแจ้งให้อุทยานแห่งชาติได้รับทราบหรือมีการขออนุญาตเข้าพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนสาเหตุและรายละเอียดเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป