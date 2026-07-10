รมว.กษ.ลงพื้นที่สงขลา ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำ ร.1

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำ ร.1 ณ ประตูระบายน้ำคลอง ร.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจากอุทกภัยจนได้รับความเสียหายเมื่อเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ โดยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย อาทิ เสริมแนวคันดินในจุดเปราะบาง ซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤต กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด