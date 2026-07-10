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“อภิสิทธิ์”ร่วมรับประทานอาหารกับทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (10 ก.ค.2569)