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หุ้นไทยปิดตลาดบวก 13.25 จุด มูลค่าซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,621.55 จุด ปรับขึ้น 13.25 จุด หรือ+0.82% มูลค่าซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาท