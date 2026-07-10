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เขตคลองสาน แจ้ง ปชช.หาที่อยู่อาศัยชั่วคราวจากเหตุดินทรุด โทร. 084 356 5211

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตคลองสาน กรณีประชาชนมีข้อสอบถาม การหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากเหตุดินทรุด บริเวณวงเวียนใหญ่

สามารถติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องของ บมจ.ยูนีค โทร. 084 356 5211