ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จัดทัพบริหาร กทม. แบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ มุ่งบริหารคล่องตัว เร่งแก้ปัญหาเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินหน้าจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานตามสายงานและความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1882/2569 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
สาระสำคัญของคำสั่ง เป็นการมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน กำกับดูแลหน่วยงานตามสายงาน ดังนี้
1. มอบหมาย และมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
1.1 นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้
1.1.1 สำนักการโยธา
1.1.2 สำนักการระบายน้ำ
1.1.3 สำนักการจราจรและขนส่ง
1.1.4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
1.1.5 สำนักการคลัง
1.1.6 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ยกเว้น สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง และสำนักงานภูมิสารสนเทศ
1.1.7 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
1.1.8 การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ยกเว้น สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
1.1.9 สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้
1.2 นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้
1.2.1 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.2.3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.4 สำนักการแพทย์
1.2.5 สำนักอนามัย ยกเว้น สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกองสุขาภิบาลอาหาร
1.2.6 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานการต่างประเทศ
1.2.7 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1.3 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้
1.3.1 สำนักการศึกษา
1.3.2 สำนักพัฒนาสังคม
1.3.3 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
1.3.4 สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
1.3.5 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เฉพาะ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง และสำนักงานภูมิสารสนเทศ
1.3.6 การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
1.3.7 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะ สำนักงานปกครองและทะเบียน
1.3.8 สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.4 นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้
1.4.1 สำนักสิ่งแวดล้อม
1.4.2 สำนักเทศกิจ
1.4.3 สำนักอนามัย เฉพาะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกองสุขาภิบาลอาหาร
1.4.4 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะ สำนักงานการต่างประเทศ
1.4.5 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.4.6 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
1.4.7 สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
2. ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลำดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลำดับถัดไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 มีอำนาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ส่วนกรณีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลำดับที่ 1.1 มีอำนาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1 ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
3.1 งานที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบายหรืองานที่เป็นเรื่องสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม
3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
4. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
ลำดับที่ 2 นางสาวทวิดา กมลเวชช
ลำดับที่ 3 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
ลำดับที่ 4 นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์
ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความต่อเนื่อง คล่องตัว และสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ