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ราคาทองคำครั้งที่ 7 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.40 น.ครั้งที่ 7 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,308.16 บาท