xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.00 น.ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,399.12 บาท