สจส.ลงพื้นที่ตรวจสอบ-ปรับมุมกล้อง CCTV เฝ้าระวังจุดถนนทรุดตัว แยกวงเวียนใหญ่

วันนี้ (10 ก.ค.) สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ส่งเจ้าหน้าที่กองระบบเทคโนโลยีจราจร ร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมปรับมุมกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์บริเวณอาคารที่ได้รับผลกระทบได้อย่างชัดเจน
ข้อมูลจากกล้องจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ แบบ Real-time ประเมินสถานการณ์ได้รวดเร็ว วางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่
สจส. ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมประสานทุกหน่วยงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง