นายกสมาคมวิศวกรฯ ชี้ 4 สัญญาณอันตรายเหตุอุโมงค์สายสีม่วงใต้ ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิด

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศ ลงพื้นที่อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ และได้ออกมาประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
จากการประเมินเบื้องต้นระบุว่า สถานการณ์น้ำรั่วซึมที่สถานีวงเวียนใหญ่ในขณะนี้ ถือว่ายังไม่มีความรุนแรงและวิกฤตเท่ากับเหตุการณ์ทรุดตัวบริเวณสถานีวชิรพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมายังจำเป็นต้องติดตามมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ระเลย เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ปัญหาบานปลายจนส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
ทั้งนี้ ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อพิจารณาทางวิศวกรรม โดยเน้นย้ำให้เฝ้าระวัง "4 สัญญาณสำคัญ" ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของการเคลื่อนตัวของชั้นดินและความเสียหายต่อโครงสร้าง ประกอบด้วย การมีทรายหรือมวลดินปะปนมากับน้ำที่รั่วซึม ซึ่งสะท้อนว่าเนื้อดินใต้ชั้นผิวทางกำลังถูกกัดเซาะความแรงและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น บ่งชี้ถึงแรงดันใต้ดินที่ยังควบคุมไม่ได้ การทรุดตัวของผิวจราจรอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณว่าโครงสร้างดินเริ่มแบกรับน้ำหนักไม่ได้. การแตกร้าวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
หากระบบตรวจวัดหรือทีมวิศวกรหน้างานพบความผิดปกติในสัญญาณเหล่านี้ จำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการควบคุม ยับยั้งการรั่วซึม และเข้าตรวจสอบความปลอดภัยเชิงโครงสร้างในทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและลดผลกระทบต่อเมืองในระยะยาว