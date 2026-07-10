แบงก์ชาติฝรั่งเศสปรับเพิ่มเป้า ศก.ปี 69 แม้เผชิญผลกระทบคลื่นความร้อน

ธนาคารกลางฝรั่งเศสคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซนจะขยายตัว 0.2% ในไตรมาส 2/2569 หลังจากที่หดตัวลง 0.1% ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มประมาณการจากเดิมที่คาดว่าจะทรงตัว
ธนาคารกลางฝรั่งเศสเปิดเผยในรายงานคาดการณ์ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสแข็งแกร่งขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายน ขณะที่ภาคบริการและการก่อสร้างต่างก็ฟื้นตัว
หลังจากผ่านพ้นเดือนพฤษภาคม อันซบเซา เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวัน บริษัทส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสก็สามารถรักษากิจกรรมทางธุรกิจเอาไว้ได้ในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายเดือนก็ตาม โดยบริษัทเหล่านี้ใช้วิธีเปลี่ยนเวลาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน
ทั้งนี้ ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุว่า แม้อุณหภูมิที่สูงจัดจะส่งผลให้โครงการก่อสร้างบางโครงการล่าช้าลง และทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของโรงงาน แต่โดยทั่วไปแล้วภาคธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักที่รุนแรงได้
นอกจากนี้ ธุรกิจบางส่วนในภาคบริการยังได้รับประโยชน์จากคลื่นความร้อนครั้งนี้ โดยยอดจองห้องพักโรงแรมพุ่งสูงขึ้นจากลูกค้าที่ต้องการห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ ขณะที่ยอดสั่งซื้อระบบทำความเย็นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน