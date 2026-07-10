ญี่ปุ่นเตือนลมพายุรุนแรง-ฝนตกหนักมาก จากอิทธิพลไต้ฝุ่น "บาหวี่"

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) เปิดเผยในวันนี้ (10 ก.ค.) ว่า พายุไต้ฝุ่นบาหวี่ (Bavi) ซึ่งเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่มากและมีกำลังรุนแรงอย่างยิ่ง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะ ในจังหวัดโอกินาวะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น มากที่สุดในช่วงวันเสาร์ (11 ก.ค.) โดยอาจก่อให้เกิดลมพายุรุนแรง ฝนตกหนักมาก และพายุฝนฟ้าคะนอง
ทางการได้เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อลมแรง คลื่นสูง คลื่นพายุซัดฝั่ง รวมถึงความเสี่ยงจากดินถล่ม
JMA ระบุว่า ณ เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ พายุไต้ฝุ่นลูกที่ 9 ของฤดูกาลอยู่เหนือทะเลทางตอนใต้ของจังหวัดโอกินาวะ และกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อิทธิพลของพายุทำให้ลมในหลายพื้นที่ของจังหวัดโอกินาวะ ทวีความรุนแรงขึ้นแล้ว โดยเมืองนาฮะ วัดความเร็วลมกระโชกชั่วขณะสูงสุดได้ 21.4 เมตรต่อวินาที ในรอบ 3 ชั่วโมงจนถึงเวลา 06.00 น.
JMA คาดว่าไต้ฝุ่นบาหวี่จะเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะตลอดวันเสาร์ โดยยังคงมีกำลังแรงมาก และอาจมีกระแสลมแรงจัดจนสามารถพัดบ้านเรือนให้พังถล่มลงมาได้ ขณะที่ความเร็วลมกระโชกสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันนี้ และเพิ่มเป็น 216 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์
นอกจากนี้ ทะเลบริเวณจังหวัดโอกินาวะและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะจะมีคลื่นลมแรงจัด โดยพื้นที่ชายฝั่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเอ่อล้นจากคลื่นพายุซัดฝั่งและคลื่นสูง
ทั้งนี้ ทางการแนะนำให้ประชาชนหลบภัยในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงหรือสถานที่ปลอดภัย ก่อนที่ฝนและลมจะทวีความรุนแรงขึ้น