ตำรวจรู้ตัวละครเครือข่ายส่งยาให้แอร์สาวเกือบหมดแล้ว พบตัวการใหญ่อยู่ลาว

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เชิญดีเอสไอ และตำรวจออสเตรเลีย ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีแอร์โฮสเตสสาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันในการสกัดกั้นการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่มีการซุกซ่อนไปต่างประเทศ หากบริษัทผู้รับส่งพัสดุ รวมถึงบุคคลที่รับหิ้วสินค้า แม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าในพัสดุมียาเสพติดก็ตาม จะถือว่ามีความผิดทันที ฐานหลบหนีภาษีศุลกากร ให้ดำเนินคดีโทษสูงสุด จึงฝากเตือนผู้ที่ยังรับหิ้วส่งสินค้า ทั้งนี้ ยังไม่เชื่อว่า "Rose Rose" คือผู้บงการใหญ่ โดยแนวทางการสืบสวนพบว่า ผู้บงการเป็นชาวลาว แต่จะใช่ผู้ผลิตเลยหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ส่วนการจับกุมตัว นายเอกวิทย์ ที่ จ.พะเยา เมื่อคืนนี้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่า นายเอกวิทย์ เป็นคนที่ใช้แชตข้อความชื่อว่า "ริน ริน" ติดต่อกับ นายอุทัย คนใส่ฮู้ดสีน้ำเงิน และเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้นายอุทัย ด้วยตัวเอง ก่อนที่นายอุทัย จะเอากระเป๋าลายช้างไปส่งให้กับแอร์ฯ สาว
นายเอกวิทย์ ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาท และเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจาก จ.เชียงใหม่ อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3ครั้ง
ทั้งนี้ ตำรวจ ระบุว่า นายเอกวิทย์ ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชต "Rose Rose" ที่ทักไปหาแอร์ฯ สาว เพื่อว่าจ้างให้หิ้ววกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลีย โดยข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ระบุว่า นายเอกวิทย์ เป็นญาติกับคนที่ใช้แชตชื่อ "Rose Rose" ซึ่ง "RoseRose" จะใช้ข้อความในการสั่งการนายเอกวิทย์ ให้จัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้าง เมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้ว จะนำไปวางไว้ตามหลักกิโลเมตร จากนั้น "Rose Rose" จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีน จากคำให้การของนายเอกวิทย์ อ้างว่า บรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาว แต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อ เนื่องจากในพื้นที่ จ.พะเยา มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ เมื่อบรรจุเสร็จแล้ว "RoseRose" จะนัดหมายให้นายเอกวิทย์ มารับกระเป๋า โดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิม พร้อมกับเงินสด 100,000 บาท
จากนั้น นายเอกวิทย์ จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลเมตร พร้อมกับเงินสด แล้วไปนัดหมายนายอุทัย ให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีน และจ่ายเงินให้กับนายอุทัย โดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาท
แนวทางการสืบสวนยังพบอีกว่า "Rose Rose" เป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์ และลูกน้อง รวมถึงเป็นคนคอยใช้แชตในการทักไปหาคนรับหิ้ว ติดต่อประสานงานในการให้รับหิ้วของ ซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ "Rose Rose" ทักไป คือ แอร์ฯ มีนา ซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัว "Rose Rose" ทั้งหมดแล้ว แม้จะใช้ชื่อเพจอวตาร อย่างไรก็ตาม "Rose Rose" ถือว่ายังไม่ใช่ระดับหัวขบวนการ เพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่า "Rose Rose"