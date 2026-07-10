"ศุภจี" ยืนยันไม่หนีไปไหน ย้ำทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงาน ซึ่งตนยอมรับว่า ที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อย และเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง พร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
นางศุภจี ย้ำว่า เราตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์ ในแต่ละวันมีหน้างานที่ต้องดูแลจำนวนมาก ทั้งเรื่องสินค้าเกษตร การค้าภายในประเทศ และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันการเจรจาการค้าไม่ได้มีเพียงเรื่องภาษี แต่ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้หายไปจากการทำงาน แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษี การติดตามประเด็นตามมาตรา 301 การผลักดันความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า ควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ
นางศุภจี ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอม ว่า ช่วงที่เข้ามารับหน้าที่ ราคามะพร้าวเคยตกต่ำเหลือลูกละ 2 บาท จากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็ก กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งเชื่อมโยงตลาด ประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อ ก่อนต่อยอดสู่การผลักดัน "ล้งชุมชน" เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต วันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ 12-15 บาท แต่ก็ยังถูกด่าอยู่ พร้อมระบุว่า การแก้ปัญหามะพร้าวต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการระบายผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูป และการปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน
ส่วนกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนั้น กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งเพียงอย่างเดียว แต่ใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิต โดยประสานโมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร และพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อ พร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันสามารถช่วยดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตัน ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้น แม้จะยังไม่กลับสู่ระดับเดิม
นางศุภจี ยอมรับว่า มีบางช่วงที่รู้สึกท้อบ้าง โดยเฉพาะช่วงเริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งทราบทันทีว่า จะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ค่าครองชีพ สินค้าเกษตร และเศรษฐกิจโดยรวม ถือว่า เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต ขณะที่รัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การแก้ปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังยอมรับว่า ในบางช่วงไม่กล้าเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์ หลังถูกนำไปทำเป็นมีมหรือล้อเลียน แต่พยายามฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตา พร้อมยืนยันว่า ยังไม่ได้คิดว่าจะหนีไปไหน เพราะยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจ การช่วยเหลือเกษตรกร และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ต้องเดินหน้าต่อไป