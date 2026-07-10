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หุ้นไทยปิดภาคเช้า +8.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 40,964.31 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 8.97 จุด หรือ +0.56% ที่ระดับ 1,617.27 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,964.31 ล้านบาท