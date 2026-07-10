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ครึ่งวันเช้าราคาทองทรงตัว [+0] รูปพรรณขายออก 65,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยน 3 ครั้ง ราคาทรงตัว ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,800 บาท ขายออกบาทละ 65,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,505.24 บาท ขายออกบาทละ 65,800 บาท