ชื่นมื่น! นายกฯ ไทย-มาเลย์ ร่วมเปิดด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร่วมกับ ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับ ด่านบูกิตกายูฮิตัม เมื่อถึงเวลาทั้งสองฝ่ายได้เดินมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการ จากนั้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นำนายอนุทิน และคณะ เดินข้ามไปฝั่งเข้าประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทย
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 596 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,532.07 ล้านบาท ในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารตรวจปล่อยสินค้า อาคารผู้โดยสารและยานพาหนะ รวมถึงอาคารพักอาศัย
สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายใน มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ ฝั่งละ 11 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งละ 14 ช่อง และในส่วนของอาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal) สามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก จำนวนขาละ 8 ช่องตรวจ โดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัย ระบบ X-ray แบบ Fast Scan จำนวน 2 ระบบ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกสินค้าอย่างละ 2 ระบบ
ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เห็นว่าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จะมีส่วนช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทย–มาเลเซีย เพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้า ลดปัญหาการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย และสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ กำหนดเวลาทำการตั้งแต่ 05.00–23.00 น. ของทุกวัน