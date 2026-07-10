"สิริพงศ์" ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าฯ ไม่มีการทรุดตัวเพิ่ม

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้
นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า อัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่ และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงไม่น่ากังวล ขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่าง และเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆ สูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอก
ด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่น ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิด ยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่ม เนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้าง-แข็งแรง
ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง