ไต้หวันสั่งปิดโรงเรียน-ตลาดหุ้น รับมือไต้ฝุ่น "บาหวี่" จ่อขึ้นฝั่งที่จีน

ไต้หวันประกาศระงับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ (10 ก.ค.) และสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นบาหวี่ (Bavi) เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวัน โดยคาดว่าพายุที่มีขนาดใหญ่ลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในขณะที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ประเทศจีน
ศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมของสหรัฐฯ (US Joint Typhoon Warning Center) ระบุว่า ขณะนี้พายุบาหวี่อยู่ห่างจากเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นไปทางใต้ราว 713 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งสู่ชายฝั่งตะวันออกของจีน โดยพายุลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 157 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับพายุเฮอร์ริเคนระดับ 2
ทั้งนี้ คาดว่าพายุบาหวี่จะไม่เคลื่อนตัวข้ามชายฝั่งของเกาะไต้หวันโดยตรง แต่ก็อาจทำให้ไต้หวันเผชิญกับฝนตกหนักและก่อให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่จากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เปิดเผยว่า สำนักงานต่างๆ ได้ปิดทำการในวันนี้ และสายการบินของไต้หวัน ซึ่งรวมถึง Eva Air, China Airlines และ Starlux Airlines ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจนถึงวันเสาร์ (11 ก.ค.)
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีน (CMA) คาดการณ์ว่า หลังจากที่เคลื่อนผ่านทางตะวันออกของไต้หวันแล้ว พายุบาหวี่จะเคลื่อนตัวข้ามชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนในคืนวันเสาร์ โดยมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 173 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ คาดว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความชื้นสูง จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนซึ่งถูกกระทบอยู่แล้วจากพายุหลายลูกในช่วงที่ผ่านมา
CMA ระบุด้วยว่า มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลฝูเจี้ยน อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 600 มิลลิเมตร ไปจนถึงวันอาทิตย์ (12 ก.ค.) ขณะที่บางพื้นที่ในกรุงปักกิ่ง และมณฑลเหอเป่ย อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 350 มิลลิเมตร ในช่วงเวลาเดียวกัน