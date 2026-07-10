รวบแล้ว! "ริน ริน" คนจ้าง "อุทัย" ส่งพัสดุยาเสพติดให้แอร์ฯ สาว

ความคืบหน้ากรณีผู้ใช้บัญชีไลน์ "ริน ริน" (Rin Rin) ที่ติดต่อกับ นายอุทัย ไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติด ที่คอนโดมิเนียมของ แอร์มีนา ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเชิงลึก ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คชื่อ "Rose Rose" หรือไม่ เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นไปได้
เพจ "จ๋อแจ๊ะจับโจร" โพสต์ข้อความว่า "ไม่รอด! รวบ ริน ริน คนจ้างนายอุทัยส่ง ยาเสพติด ให้แอร์มีนา สิ้นสุดทางเลือกที่พะเยา"
โดยวันนี้ 4 หน่วยงานหลัก ได้เเก่ ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดี และจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้