นายกฯ ถึงสงขลา เตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดา ร่วมนายกฯ มาเลเซีย

ในโอกาสเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยา ได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ไปยังอาคารรับรองพิเศษบุหงารายาคอมเพล็กซ์ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เดินทางไปยังกองบิน 56 จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจ.สงขลาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะฮ์ ของมาเลเซีย ร่วมกับดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปยังอาคารรับรอง ด่านสะเดา จ.สงขลา เพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่กระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทย เพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2568
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่าน พื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ ของมาเลเซีย และร่วมรับประทานอาการกลางวันที่ฝั่งมาเลเซีย ที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี และคณะ