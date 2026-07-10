การค้าภายในเชื่อมโยงวัตถุดิบราคาประหยัดช่วยร้านอาหาร มุ่งชะลอราคาข้าวแกง

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้าปลีก เพื่อดูแลให้ราคาสินค้าเป็นธรรมและสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น หลังสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวลดลง ขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอยปรับลดราคา ซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม อาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาล กรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหาร ร้านข้าวแกง และผู้ประกอบการในตลาด เพื่อให้สามารถจัดทำเมนูราคาพิเศษ ลดต้นทุนการประกอบอาหาร และชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
ทั้งนี้ การดูแลค่าครองชีพของประชาชนไม่ได้มุ่งติดตามราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าไปช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารในราคาที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
สิ่งที่กรมการค้าภายในดำเนินการควบคู่กับการดูแลต้นทุนร้านอาหาร คือ การเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย พลัส ซึ่งดำเนินการแล้วใน 20 จังหวัด และเตรียมขยายไปอีก 57 จังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังจัดทำโครงการลดค่าครองชีพร่วมกับสถานศึกษากว่า 1,000 แห่ง เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด พร้อมใช้เครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คัน กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงจุดจำหน่ายสินค้าได้ยาก
สำหรับภาคการผลิต กรมการค้าภายในดำเนินโครงการธงเขียวพลัส สนับสนุนการจำหน่ายปุ๋ยในราคาต่ำกว่าท้องตลาดกระสอบละ 300 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร ขณะที่ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงแล้ว แม้ว่าราคาภายในประเทศจะทยอยปรับลดตามรอบการนำเข้า แต่คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและส่งผลดีต่อราคาวัตถุดิบทางการเกษตรในระยะต่อไป
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ราคาวัตถุดิบหลายรายการในตลาดโลกจะทยอยปรับลดลง แต่การส่งผ่านมายังต้นทุนการผลิตในประเทศยังต้องใช้เวลา เนื่องจากวัตถุดิบที่นำเข้าต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะเข้าสู่ประเทศไทย หากสถานการณ์โลกยังเป็นไปในทิศทางที่ดี เชื่อว่า ต้นทุนการผลิตจะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กรมการค้าภายในยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นปรับขึ้นราคา เพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพของประชาชน
ในส่วนของสินค้าโปรตีน แม้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง และราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัมตามต้นทุนการผลิตในช่วงที่ผ่านมา แต่กรมการค้าภายในประเมินว่า แนวโน้มราคาจะทรงตัว เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์และบรรเทาแรงกดดันด้านราคาสินค้าปศุสัตว์
นายวิทยากร ย้ำว่า กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้าปลีก เพื่อดูแลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอ ราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง