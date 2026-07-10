คืบแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลา ยอดดับพุ่งเกือบ 4 พัน เตือน! เสี่ยงโรคระบาด

ทางการเวเนซุเอลา เปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน (2569) มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 3,889 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 16,740 คน และผู้พลัดถิ่น 17,907 คน ซึ่งสหประชาชาติ ประเมินว่า ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 50,000 คน
องค์การอนามัยแพนอเมริกัน (Pan American Health Organization : PAHO) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคอเมริกา เตือนว่าผู้พลัดถิ่นตามแนวชายฝั่งทางเหนือของเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากที่สุด มีความเสี่ยงต่อโรคระบาด เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำสะอาดและการดูแลทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
นายจาร์บาส บาร์โบซา ผู้อำนวยการองค์การอนามัยแพนอเมริกา กล่าวว่า ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ที่มีความแออัด การขาดแคลนน้ำและสุขอนามัย จึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของเวเนซุเอลา เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงวัคซีนและติดตามการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 80 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่สูญเสียบ้านเรือน
นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้ออกประกาศขอรับเงินบริจาคประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 1.3 ล้านคน ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเวเนซุเอลา