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ราคาทองเปิดทรงตัว [+0] รูปพรรณขายออก 65,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวานนี้ ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,800 บาท ขายออกบาทละ 65,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,505.24 บาท ขายออกบาทละ 65,800 บาท