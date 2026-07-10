xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 33.38 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเช้านี้ (10 ก.ค.) เปิดตลาดที่ระดับ 33.38 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ ที่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์