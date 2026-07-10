กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 19.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางนา 27.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางคอแหลม 26.3 มคก./ลบ.ม.
3. เขตวังทองหลาง 26.1 มคก./ลบ.ม.
4. เขตราชเทวี 25.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตภาษีเจริญ 25.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตประเวศ 24.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางกอกใหญ่ 24.1 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางรัก 24.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตราษฎร์บูรณะ 23.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางเขน 23.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางขุนเทียน 23.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตปทุมวัน 23.2 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 14.3 - 23.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 13.9 - 24.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 13.5 - 26.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 11.9 - 27.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 13.9 - 24.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 13.9 - 25.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี